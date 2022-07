Frosinone, due nuovi appuntamenti con il Teatro tra le Porte

“Io, lui e la fata turchina” racconta il dramma che tutti conosciamo: il tradimento. Sarà analizzata anche una temibile patologia che colpisce gli uomini giunti alla soglia della mezza età, che vedono questo momento della loro vita come l’inizio della fine. Ma sarà davvero così? Oppure si tratterà di un nuovo inizio? Mille le domande che la protagonista si pone, e noi con lei: cosa fa funzionare una coppia? Perché alcuni restano insieme e altri no? A che punto sono i rapporti tra uomo e donna? Speriamo che Valeria, donna tradita, riesca a darci tutte le risposte.

“Zit… canta che ti passa!” è uno spettacolo comico in bilico tra realtà e surrealtà. I personaggi, Zitta e Dici, aspettano – beckettianamente – che ci sia qualcosa di intelligente da dire e forse, finalmente, hanno trovato quello che cercano, ma… si trovano a fare i conti con la realtà pandemica che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere.

“Questa nuova edizione dell’iniziativa nata, dieci anni fa, con l’amministrazione Ottaviani e divenuta un punto di riferimento provinciale e regionale grazie alla passione e alla dedizione di Rossella Testa, Valentina Sementilli e Gianpiero Fabrizi, costituirà un momento di incontro e di condivisione per la nostra comunità e per tutti gli appassionati dello spettacolo dal vivo – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – Credo che sia fondamentale investire sulla cultura, intesa come un moltiplicatore di energie sane per l’intera società e di promozione della nostra terra: la cultura è un elemento di identità e di coesione, oltre che di crescita e sviluppo stesso del territorio”.

Infoline: 0775 1893548.

COMUNICATO STAMPA