Frosinone – Due fratelli trovati con 1 kg di hashish: arrestati

Nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Volante, dopo un impegnativo inseguimento protrattosi anche sulla carreggiata autostradale dell’A1, hanno tratto in arresto due fratelli romani per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti, mentre procedevano sulla via dei Monti Lepini impegnati nell’attività di controllo del territorio, hanno notato che il conducente dell’auto che li precedeva adottava una condotta di guida sospetta ed elusiva ed infatti poco dopo, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, svoltava repentinamente imboccando uno svincolo contromano per poi entrare in autostrada. I poliziotti si ponevano immediatamente all’inseguimento unitamente ad altri equipaggi della Squadra Volante e della Polizia Stradale.

Gli agenti sono riusciti a fermare l’auto tempestivamente e con professionalità, senza creare pericolo alla circolazione stradale dato che il traffico era piuttosto intenso a quell’ora.

A bordo del mezzo vi erano due fratelli di 44 e 35 anni, che mostravano evidenti segni di nervosismo ed il guidatore è risultato privo di patente perché revocata. Date le circostanze gli operatori hanno effettuato un controllo più approfondito sia dell’autovettura che dei suoi occupanti e, abilmente occultato nel vano destinato alla ruota di scorta, hanno rinvenuto un involucro contenente 10 panetti avvolti nel cellophane, contenenti ognuno circa 100 grammi di hashish, per un totale di 1 kilogrammo di sostanza stupefacente, oltre a 650,00 euro in contanti.

La sostanza ed il denaro oltre all’autovettura sono stati sottoposti a sequestro e i due uomini arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotti in carcere.

Comunicato stampa