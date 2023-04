Frosinone – Due arresti per spaccio di droga

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frosinone, nella mattinata del 19 aprile 2023, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” un 58 enne e un 51enne entrambi del capoluogo, già noti alle forze dell’ordine per reati della stessa specie.

I militari, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, effettuato nel complesso popolare di Viale Parigi di questo capoluogo, dopo un prolungato servizio di osservazione, bloccavano le due persone, procedendo alla perquisizione personale, veicolare e successivamente domiciliare. Nel corso della perquisizione sull’autovettura Renault Scenic, nella disponibilità di entrambi gli indagati, venivano rinvenute numerose dosi di stupefacente di vario tipo pronte per la vendita. 146 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo “cocaina” e 4 bustine, contenenti sostanza stupefacente del tipo “hashish”, celati in due borsellini portamonete.

Gli arrestati dopo le formalità di rito, sono stati associati presso la casa circondariale di Frosinone in attesa di convalida, come disposto dal P.M. di turno. Nell’udienza tenutasi nel pomeriggio di ieri, il Giudice, dopo aver convalidato gli arresti, ha disposto per entrambi l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

È obbligo rilevare che gli indagati, destinatari della misura cautelare, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

