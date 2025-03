FROSINONE: DONAZIONE SANGUE, INAUGURATA DAL PRESIDENTE LUCA DI STEFANO LA NUOVA AUTOEMOTECA DELL’AVIS PROVINCIALE

È stata inaugurata in Piazza Gramsci la nuova autoemoteca dell’AVIS provinciale di Frosinone. Alla cerimonia del taglio del nastro, davanti al Palazzo della provincia, ha preso parte il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, insieme al presidente provinciale AVIS, Fausto Di Tommaso, al vicepresidente provinciale AVIS, Massimiliano Folcarello, ai presidenti delle sezioni comunali dell’AVIS, alla dottoressa Carla Gargiulo, direttore del Centro Trasfusionale della ASL di Frosinone, e ai consiglieri provinciali Andrea Amata, Andrea Velardo e Luigi Vacana.

L’autoemoteca, accreditata dalla Regione Lazio, sarà impiegata per la raccolta di sangue nei comuni della provincia in cui verrà richiesta, oltre a essere un importante strumento per la sensibilizzazione e la formazione sulla donazione.

“Sostenere la donazione di sangue significa salvare vite umane – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano – ed è fondamentale creare una cultura della solidarietà, coinvolgendo soprattutto i giovani. Per questo motivo, l’autoemoteca sarà presente anche nelle scuole, dove, oltre a favorire il ricambio generazionale dei donatori, si farà educazione alla salute a 360 gradi. Un progetto di grande valore, che merita il massimo supporto delle istituzioni e della collettività”.

L’iniziativa punta a far fronte all’invecchiamento della popolazione donatrice, promuovendo il coinvolgimento delle nuove generazioni e diffondendo una maggiore consapevolezza sull’importanza della donazione di sangue.