Frosinone, donati testi didattici ai docenti di comprensivi e nidi

L’amministrazione comunale, su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli, mediante l’assessorato alla pubblica istruzione coordinato da Valentina Sementilli, ha donato testi didattici e di orientamento professionale alle insegnanti della scuola dell’Infanzia dei quattro Istituti Comprensivi di Frosinone e alle educatrici degli asili nido del territorio.

“L’iniziativa arriva a conclusione di un’ampia e articolata attività di formazione organizzata dall’assessorato, curata dal funzionario responsabile Valeria Saiardi e dalla pedagogista Monia Morini, che ringrazio, con riferimento al sistema integrato 0-6 per l’anno educativo 2022/2023 – ha dichiarato l’assessore Sementilli – L’offerta formativa, pari a 25 ore per ogni educatrice, ha presentato un’articolata proposta di aggiornamento e qualificazione professionale grazie al supporto di specialisti del settore. Il materiale didattico permetterà ulteriori occasioni di approfondimento e strumentazioni operative utili al prezioso lavoro del personale educativo e scolastico che, quotidianamente, accompagna con grande dedizione e professionalità lo sviluppo delle potenzialità sociali, cognitive, emotive, affettive, relazionali dei nostri ragazzi”. La consegna è avvenuta presso i locali dell’assessorato alla pubblica istruzione in piazza VI dicembre.

COMUNICATO STAMPA