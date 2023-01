“Domenica 22 gennaio, alle ore 10 presso l’Astor Hotel di Frosinone in via Marco Tullio Cicerone 194, il governatore dell’Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Partito democratico, Stefano Bonaccini, incontrerà militanti e cittadini. Seguiranno appuntamenti in Provincia di Frosinone degli altri candidati alla segreteria nazionale”.

Così in una nota la Federazione provinciale del Partito democratico di Frosinone.

