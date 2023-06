Frosinone, domenica la camminata del benessere

3279024143 – Si terrà domenica 25 giugno l’iniziativa organizzata da O.R.S.A. onlus con Fisiogym club, con il patrocinio del Comune di Frosinone, “Cammina per scoprire te stesso e gli altri – Ascoltarsi, parlarsi, conoscersi e ritrovarsi”. L’evento, fortemente sostenuto dal Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, prevede alle 17 l’accoglienza e le ultime iscrizioni Villa Comunale. Alle ore 18 è fissata la partenza dalla Villa. Durante il percorso si svolgeranno attività con il supporto delle percussioni della banda “Romagnoli” di Frosinone. Arrivo, quindi, al Parco Matusa con lo svolgimento dei cerchi del benessere caratterizzati da musicoterapia, tecniche di rilassamento, fitness, arte terapia e scrittura creativa. Programma rivolto ai soli iscritti. Per iscrizioni: orsasegreteria@gmail.com . Si consiglia di indossare un cappellino, indumenti e scarpe comode e di avere con sé uno zaino con il telo mare.

L’associazione O.R.S.A. onlus intende così coinvolgere l’intera cittadinanza nella prima giornata del benessere in contesto urbano, attraverso una camminata sportiva, non agonistica, sostenuta dalla musica, dalle percussioni e dai coach, promuovendo la cultura dell’active living, ovvero di vivere in modo sano lo sport negli spazi verdi, e le relazioni interpersonali.

“Giovani, adulti, bambini, anziani: tutti sono invitati alla camminata di domenica – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – per partecipare a una iniziativa che mette al proprio centro la socializzazione, la condivisione e la promozione di stili di vita sani”.

