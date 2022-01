Frosinone domenica ecologica, in bici e a passeggio

Si è tenuta il 30 gennaio la quarta delle sei domeniche ecologiche previste a Frosinone, nell’ambito del Piano sulla qualità dell’aria, per il contenimento dei valori delle polveri sottili, attraverso il coordinamento dell’assessorato all’ambiente di Massimiliano Tagliaferri.

In occasione della giornata di divieto di circolazione nell’area urbana, i 4 equipaggi della Polizia Locale di Frosinone, coordinati dal comandante Donato Mauro, nell’ambito delle verifiche del rispetto delle ordinanze emanate, hanno effettuato circa 110 controlli sugli autoveicoli in transito, elevando, dunque, 35 verbali. Una importante attività logistica e di sensibilizzazione circa le modalità di attuazione della giornata è stata fornita anche dal personale ausiliario della Polizia locale e dai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile. La prossima domenica ecologica è prevista il 20 febbraio 2022, con divieto di circolazione nell’area urbana dalle 8 alle 18.

Numerosi cittadini hanno approfittato della giornata di sole per passeggiate a piedi e in bicicletta, affollando le strade centrali, sia nella zona bassa che nella parte alta, con particolare riferimento a corso della Repubblica e via Aldo Moro, ove numerosi commercianti hanno aperto i negozi, che hanno fatto registrare una buona affluenza.

