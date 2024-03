A causa delle condizioni meteo avverse previste nella giornata di domenica 10 marzo, così come riportato dai dati diffusi dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, le iniziative organizzate da ASD Mushin dojo e da Scuba basket Frosinone in collaborazione con l’amministrazione comunale per la domenica ecologica sono state annullate.

