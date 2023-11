Frosinone, domenica ecologica all’insegna di sport e socialità

Il 19 novembre si terrà la domenica ecologica dalle 8 alle 18. Nel corso della giornata, su indicazione del Sindaco Mastrangeli, si terranno una serie di iniziative all’insegna di sport e socialità. Alle 10, dalla villa comunale, partirà la camminata ecologica di nordic walking (organizzata da ASD Nordic Walking Frosinone in collaborazione con il consigliere delegato allo sport Francesco Pallone) che si snoderà poi su De Matthaeis, Via Aldo Moro, Parco Matusa, via Marittima, via Aldo Moro, con il ritorno alla villa comunale.

In calendario domenica anche il Bike day, itinerario in bicicletta aperto a tutti, previsto nell’ambito del progetto L’aria che respiriamo, organizzato dal Comune di Frosinone con gli assessorati all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia e all’istruzione di Valentina Sementilli. A conclusione dell’iniziativa su due ruote, saranno inoltre consegnati gli attestati alle aziende che hanno aderito all’avviso dell’amministrazione comunale (settore mobilità) e che usufruiranno, quindi, gratuitamente e per un anno, della licenza d’uso di un applicativo dedicato alle attività del mobility manager per la redazione dei piani spostamento casa/lavoro dei dipendenti. “La legge prevede la figura aziendale del mobility manager, stabilendo che le aziende e gli enti con più di 100 dipendenti ne siano dotati – ha dichiarato il vicesindaco Scaccia – ed è proprio questa la figura deputata alla redazione dei Piani di spostamento casa-lavoro. L’obiettivo principale dell’amministrazione è quello di far crescere nelle aziende la cultura e la pratica del mobility management come strumento per migliorare la mobilità, favorire forme di spostamento casa-lavoro meno impattanti, coinvolgendo il personale nelle iniziative di miglioramento. Si intende, così, incentivare le aziende a sviluppare i propri piani di spostamento, fornendo loro gratuitamente anche uno strumento che faciliti tutte le fasi di elaborazione dei suddetti piani, dalla raccolta delle informazioni del personale alla definizione degli interventi più adeguati alla propria realtà”. Il progetto di mobility management del Comune di Frosinone è finanziato dai Ministeri dell’Ambiente, dell’Economia, delle Infrastrutture e dell’Istruzione.

Il “Bike day” partirà alle 11 dal Matusa e qui farà ritorno alle 12, con la consegna degli attestati a Caterpillar Fluid Systems, Diaconia Società Cooperativa Sociale e Omron Automotive Electronics nell’ambito dell’iniziativa legata al settore mobilità; ore 12.30 premiazione del concorso di idee riservato agli studenti per “L’Aria che respiriamo”.

Le domeniche ecologiche prevedono, dunque, il divieto di circolazione nell’area urbana, indicata in precedenza, per tutti i veicoli a uso privato, e divieto di circolazione sulla fascia urbana di via Volsci dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. Si ricorda che le limitazioni alla circolazione non riguardano i veicoli elettrici e ibridi; quelli adibiti a servizi di polizia, compiti di sicurezza, di protezione civile, servizi sanitari, per il monitoraggio e il controllo della qualità dell’aria; a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal corpo di Polizia locale.

COMUNICATO STAMPA