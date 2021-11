Frosinone, domenica ecologica: 100 controlli e 45 infrazioni

Si è tenuta a Frosinone il 28 novembre la seconda delle sei domeniche ecologiche previste in adempimento delle disposizioni della Regione Lazio in materia di Piano sulla qualità dell’aria, per il contenimento dei valori delle polveri sottili, attraverso il coordinamento dell’assessorato all’ambiente di Massimiliano Tagliaferri.

In occasione della giornata di divieto di circolazione nell’area urbana, gli uomini della Polizia Locale di Frosinone, coordinati dal comandante Donato Mauro, nell’ambito delle verifiche del rispetto delle ordinanze emanate, hanno effettuato 100 controlli sugli autoveicoli in transito, elevando, dunque, 45 verbali. Una importante attività di sensibilizzazione e informazione circa le modalità di attuazione della giornata è stata fornita anche dal gruppo comunale di Protezione Civile, che ha svolto un supporto di natura conoscitiva a favore della popolazione. La prossima domenica ecologica è prevista il 9 gennaio 2022, con divieto di circolazione nell’area urbana dalle 8 alle 18.

Dal mese di dicembre 2021 al mese di marzo 2022, dalle 8.30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 21:30, è inoltre istituita la circolazione a targhe alterne nell’area urbana, per i veicoli alimentati a benzina (con omologazione di categoria superiore ad euro 2) e diesel (con omologazione di categoria superiore a euro 3). Nelle giornate di lunedì, la circolazione sarà consentita ai veicoli con targa dispari, mentre di venerdì la circolazione sarà consentita ai veicoli con targa pari. In deroga, potranno circolare i veicoli a basso impatto ambientale, ovvero elettrici, ibridi, a metano, gpl e diesel dotati di filtro antiparticolato (FAP) con omologazione di categoria superiore a euro 3; saranno esentati dai divieti i veicoli adibiti a pubblici servizi, a servizio di persone invalide e quelli comunque autorizzati dal corpo di Polizia locale per esigenze speciali.

COMUNICATO STAMPA