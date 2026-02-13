Frosinone, domenica con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Tutto pronto per il ritorno de “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” in via Tiburtina a Frosinone, domenica 15 febbraio, iniziativa organizzata di concerto dal Consorzio toscano omonimo con l’associazione Piccoli mercanti e l’assessorato al commercio di Mario Grieco. Orario continuato dalle 8 alle 19, anche in caso di maltempo.

“‘Gli Ambulanti di Forte dei Marmi’ tornano nel capoluogo con un appuntamento che ogni volta attira visitatori e appassionati di artigianato di qualità – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Questa iniziativa rappresenta non solo un’opportunità per i cittadini di scoprire prodotti di eccellenza, ma anche un’importante occasione di valorizzazione per il nostro territorio. Siamo certi che la manifestazione sarà, ancora una volta, un grande successo e un momento di incontro e socialità per tutti”.

“Il ritorno de ‘Gli Ambulanti di Forte dei Marmi’ è un segnale positivo per il commercio e per la vitalità della nostra città – ha dichiarato l’assessore Grieco – Questo evento porta a Frosinone il meglio della tradizione artigianale toscana e italiana, coniugando qualità e convenienza, per uno shopping alla scoperta di prodotti unici”.

Il Consorzio è nato nel 2002, dall’unione di una selezione dei migliori banchi storicamente presenti a Forte dei Marmi con la felice intuizione di rendere itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali. Si potranno così ammirare di nuovo le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio domenica nella location di Via Tiburtina.

Sarà, come al solito, un autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che faranno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Sui grandi banchi di vendita è infatti possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell’artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina, con una qualità sempre rigorosamente declinata con la massima convenienza.