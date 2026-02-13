Frosinone, domenica con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

admin
mercato forte dei marmi
Share on Tumblr

Tutto pronto per il ritorno de “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” in via Tiburtina  a Frosinone, domenica 15 febbraio,  iniziativa organizzata di concerto dal Consorzio toscano omonimo con l’associazione Piccoli mercanti e l’assessorato al commercio di Mario Grieco. Orario continuato dalle 8 alle 19, anche in caso di maltempo.

“‘Gli Ambulanti di Forte dei Marmi’ tornano nel capoluogo con un appuntamento che ogni volta attira visitatori e appassionati di artigianato di qualità – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli –  Questa iniziativa rappresenta non solo un’opportunità per i cittadini di scoprire prodotti di eccellenza, ma anche un’importante occasione di valorizzazione per il nostro territorio. Siamo certi che la manifestazione sarà, ancora una volta, un grande successo e un momento di incontro e socialità per tutti”.

“Il ritorno de ‘Gli Ambulanti di Forte dei Marmi’ è un segnale positivo per il commercio e per la vitalità della nostra città – ha dichiarato l’assessore Grieco – Questo evento porta a Frosinone il meglio della tradizione artigianale toscana e italiana, coniugando qualità e convenienza, per uno shopping alla scoperta di prodotti unici”.

Il Consorzio è nato nel 2002, dall’unione di una selezione dei migliori banchi storicamente presenti a Forte dei Marmi con la felice intuizione di rendere itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali. Si potranno così ammirare di nuovo le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio domenica nella location di Via Tiburtina.

Sarà, come al solito, un autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che faranno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Sui grandi banchi di vendita è infatti possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell’artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina, con una qualità sempre rigorosamente declinata con la massima convenienza.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *