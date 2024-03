Frosinone, domenica con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Tutto pronto per “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” a Frosinone, domenica 17 marzo, iniziativa organizzata di concerto dal Consorzio toscano omonimo con l’associazione Piccoli mercanti e l’assessorato al commercio di Valentina Sementilli.“L’amministrazione vuole promuovere l’attuazione di tutte quelle iniziative culturali, ricreative, sportive e imprenditoriali rispondenti a criteri di continuità oltre che di valenza qualitativa nei contenuti, qual è quella di domenica”, ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli.“L’impegno dell’Amministrazione Comunale – ha dichiarato l’assessore Sementilli – è dare spazio e visibilità a manifestazioni di alto livello in grado di richiamare l’interesse del pubblico più ampio”.Il Consorzio è nato nel 2002, dall’unione di una selezione dei migliori banchi storicamente presenti a Forte dei Marmi con la felice intuizione di rendere itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali.Ogni “evento-mercato”, fanno sapere dal Consorzio, attrae mediamente oltre 20mila persone, con punte oltre le 90mila, con importanti ricadute di indotto commerciale e turistico e per le città ospitanti, costituendo così una importante opportunità anche per l’importante tessuto commerciale locale, anch’esso, da sempre, sinonimo di qualità e di eccellenza, potendo così usufruire di importanti afflussi di pubblico e di una platea ancora più vasta di avventori.Il mercato proporrà il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda, come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura, la migliore produzione di cashmere, nuove collezioni griffate e di stock, tessuti di arte fiorentina. L’originale Consorzio sarà domenica 17 marzo nel capoluogo in Via Aldo Moro. Orario continuato dalle 8 alle 19.

