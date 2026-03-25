Frosinone, domenica al “Vittoria” di scena “BB – scandalo e solitudine”

Nuovo attesissimo appuntamento con la stagione teatrale 2025-26 al Teatro Vittoria, organizzata da Comune di Frosinone (fortemente voluta dal Sindaco Riccardo Mastrangeli con gli assessorati a cultura e centro storico, rispettivamente di Simona Geralico e Rossella Testa) e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio. Domenica 29 marzo alle ore 18.30, andrà in scena “Brigitte Bardot – Scandalo e Solitudine”, con Patrizia Bellucci, regia e musica di Fabio Lombardi. Un soffuso moltiplicarsi di veli si apre sulla camera della diva che in Europa ha più di ogni altra segnato la rivoluzione sessuale. Che più di ogni altra, anche attraverso errori e ingenuità, ha spalancato la porta dell’emancipazione femminile. Superata la soglia della maturità e della coscienza, allontanatasi dai riflettori ma sempre pronta a far ascoltare le proprie opinioni, circondata dagli amati animali, BB ci svela emozioni ed errori, vittorie e sconfitte, delusioni e amori, passioni deflagranti e dolori repressi, e ci racconta come il successo, molto spesso, sia sinonimo di solitudine. Questo monologo è un modo per far i conti coi cambiamenti del costume in Europa, ma anche con l’idea che ognuno di noi ha di libertà.

Biglietti online: ciaotickets.com ; biglietti presso il botteghino: il giorno dell’evento a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo. TEATRO VITTORIA Via Giovanni Amendola, 3 03100 Frosinone FR biglietterie@paloreventi.it 348/1813715