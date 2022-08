Frosinone, domenica a teatro con Marco Marzocca

Nuovo appuntamento in programma con l’ironia, la comicità, il divertimento. Domenica 7 agosto torna, infatti, il Teatro tra le Porte, in piazzale Vittorio Veneto, alle 21.30: in scena, ““Ciao signo’”, di e con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli. Ingresso gratuito.



“Penultimo appuntamento con la nuova edizione del format teatrale estivo, che sta riscuotendo grande successo e partecipazione di pubblico – ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – Ciò non sorprende, vista la qualità del cartellone allestito in collaborazione con l’Atcl e che vedrà protagonista, domenica, un attore amatissimo come Marco Marzocca, che vedremo nei panni di una serie di personaggi esilaranti”. La rassegna, organizzata dall’amministrazione Mastrangeli (mediante gli assessorati alla cultura e al centro storico, coordinati rispettivamente da Simona Geralico e Danilo Magliocchetti) in collaborazione con l’Atcl e con il contributo della Banca Popolare del Frusinate, prevede un cartellone di alto profilo nazionale, con sei appuntamenti, fino all’11 agosto, con inizio alle ore 21.30, sempre con ingresso rigorosamente gratuito.

Infoline: 0775 1893548. comunicato stampa Una serie infinita di gag comiche ed esilaranti che coinvolgerà il pubblico fin dall'inizio dello spettacolo con incursioni a sorpresa di alcuni degli storici personaggi di Marco Marzocca che hanno fatto la storia della comicità degli ultimi anni, con la presenza di Stefano Sarcinelli, spalla di grande capacità artistica e abilità comica. Marzocca ci delizierà con le vicende di Ariel (il personaggio del domestico reso celebre dal programma Zelig) e con i folcloristici racconti dell'ex pugile Cassiodoro.Non mancheranno le inenarrabili memorie del Notaio che potranno essere rivissute dal pubblico con l'appassionante e magica ritmica del tempo teatrale, ben più emozionante di quello televisivo, per dare agli spettatori tante e tante risate.