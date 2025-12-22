Frosinone : Domenica 28 Dicembre Diego Protani e Gianluca Spirito raccontano gli anni 70

Si svolgerà domenica 28 Dicembre alle ore 18 presso il locale Birracolo sito in Via Firenze a Frosinone la presentazione del libro di Viviana Vacca e Diego Protani “Sulle labbra del tempo – Area tra musica gesti e immagini” edito dalla LFa Publisher.

Gli anni 70 sono stati il decennio artisticamente più prolifico del secolo scorso. Per questo nel saggio si parte da un gruppo rock simbolo del decennio, ovvero gli “Area” di Demetrio Stratos, per affrontar tutto il periodo musicale artistico e teatrale. Ma gli anni 70 sono stati anche il periodo più buio socialmente e politicamente del dopoguerra e anche l’arte si intrecciava con la politica. Oltre 70 testimonianze di artisti, politici, intellettuali che raccontano il proprio punto di vista sugli anni 70 da Claudio Lolli a Fausto Amodei, lo spichiatra Peppe dell’Acqua, Steve Hackett dei Genesis a Enzo Moscato, da Daniele Ciprì a Lino Vairetti degli Osanna e Pick Whiters dei Dire Straits . Nel volume sono incluse le foto di Tano D’Amico ed i disegni di Pablo Echaurren.

Con l’autore Diego Protani ci sarà Gianluca Spirito fondatore dei Ned Ludd e successivamente membro dei Modena City Ramblers.

L’incontro è promosso Da Nordovest.