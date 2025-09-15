Frosinone, domani,martedì sospensione delle attività didattiche ed educative in alcuni istituti

Emanata, dal dirigente, l’ordinanza di sospensione delle attività educative e didattiche per martedì 16 settembre 2025 dalle ore 14 alle ore 17 degli Istituti Comprensivi Scolastici, Istituti di Istruzione Superiore, oltre agli Istituti Scolastici Paritari e ai Nidi d’Infanzia pubblici e privati, a eccezione delle strutture dotate di adeguati e autonomi sistemi di approvvigionamento idrico, ricadenti nel territorio comunale.

Il testo integrale dell’ordinanza è sull’albo pretorio, al link https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=71082&CSRF=9d2c5b782faa58a7100b21d87525512b.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della segnalazione della sospensione del flusso idrico, da parte di Acea, per lavori di manutenzione programmati sulla rete idrica.