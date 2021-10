Frosinone, domani l’Obesity Day

Obesity Day 2021. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) definisce l’obesità come una patologia cronica caratterizzata da un eccesso di grasso corporeo che può causare problemi medici, psicologici, fisici, sociali ed economici. L’obesità è una patologia seria, riconosciuta come un problema importante di salute pubblica. L’O.M.S. calcola la prevalenza dell’obesità in Europa tra il 10 e il 25% della popolazione. In Italia, un adulto su tre è in sovrappeso, mentre il 10% circa della popolazione adulta è affetto da obesità patologica (soggetti apparentemente in buona salute, ma in realtà ad elevato rischio di malattia e di complicanze). L’obesità è una malattia che pregiudica la qualità della vita, accompagnandosi spesso a diabete mellito, ipertensione arteriosa, dislipidemia, insufficienza respiratoria, apnee notturne, gravi problemi da sovraccarico articolare. Anche alcuni tumori sono riscontrabili più frequentemente nella persona obesa rispetto a quella normopeso. L’obesità inoltre rappresenta per molti un ostacolo alla propria realizzazione personale, affettiva, sociale e professionale. L’epidemia di Obesità nel Mondo impegna sempre più i Servizi Sanitari, per l’importante ricaduta economica, cui si aggiungono i costi sociali indiretti. Oltre la ridotta qualità e aspettativa di vita l’Obesita’ determina anche una limitazione dei diritti umani e sociali e la persistenza di uno stigma sociale e quel che peggio clinico. C’è bisogno di una complessa strategia di prevenzione che abbandoni per sempre il paradigma della responsabilità personale e che coinvolga nel cambiamento ambienti e ritmi sociali obesiogeni. Il 18 Ottobre 2021, ricorre la Giornata Nazionale di Sensibilizzazione per la Prevenzione dell’Obesità e del Sovrappeso Obesity Day. La Sirena Onlus, come ogni anno e soprattutto in occasione del decennale dalla sua fondazione, ha organizzato una giornata di sensibilizzazione e formazione presso la Villa Comunale di Frosinone dalle 10:00 alle 14:00. Il tema di quest’anno é: Obesità: Cibo,Mente,Corpo. In ottemperanza alle norme anti covid, l’evento sarà fruibile in diretta dalla pagina facebook de La Sirena Onlus.

comunicato stampa