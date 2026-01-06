Frosinone, domani 7 gennaio chiuse scuole, cimitero e parchi pubblici

Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, tenuto conto dell’avviso del Dipartimento della Protezione Civile di condizioni meteorologiche avverse e dell’allerta meteo (arancione) della Regione Lazio, ha disposto la chiusura di tutte le scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado nonché del cimitero comunale e dei parchi pubblici per mercoledì 7 gennaio.

L’amministrazione, infatti, intende mettere in atto attente operazioni di verifica e controllo sulla sicurezza della viabilità cittadina e della circolazione stradale in generale, in ragione della situazione di criticità in corso.

Si è ritenuto opportuno, quindi, in via precauzionale, disporre la chiusura di tutte le scuole e di tutti gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché del cimitero comunale e dei parchi pubblici, al fine della tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica, per la sola giornata di mercoledì 7 gennaio.