Frosinone: disinnescato ordigno rudimentale in via Mastruccia

Questa mattina, intorno alle 9, un ordigno rudimentale è stato ritrovato davanti a una palazzina al civico 6 di via Mastruccia a Frosinone. L’allarme è stato dato da un residente, che ha notato una scatola bianca sospetta tra i rifiuti gettati nei cassonetti vicini.

Un intervento delicato e tempestivo

Gli artificieri, giunti da Roma, hanno operato con grande attenzione e professionalità per neutralizzare l’ordigno. Dopo aver aperto il contenitore, l’hanno smantellato in tutte le sue parti, rendendolo completamente innocuo. L’intervento è stato delicato, ma si è concluso con successo, evitando rischi per i residenti della zona.

Nessuna pista esclusa

Le indagini sono già state avviate e al momento non si esclude alcuna ipotesi. L’ordigno potrebbe essere legato a rivalità tra gli abitanti della palazzina, occupata principalmente da stranieri, oppure a questioni più complesse come il controllo del mercato della droga o della prostituzione. Nella zona, infatti, si segnalano diverse case di tolleranza, spesso gestite da organizzazioni criminali.

Un episodio che desta preoccupazione

Il ritrovamento di un ordigno in un’area abitata è un fatto grave, che pone interrogativi sulla sicurezza del territorio. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a lavorare per fare chiarezza sull’accaduto.

La comunità locale è scossa, ma al tempo stesso sollevata per l’efficacia dell’intervento degli artificieri. Questo episodio ricorda quanto sia importante mantenere alta l’attenzione su fenomeni che potrebbero compromettere la sicurezza dei cittadini.

