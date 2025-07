Frosinone, disinfestazione antizanzare in ritardo:nessuna informazione alla cittadinanza su rischi per salute e ambiente

28 luglio 2025 a Frosinone : Disinfestazione dalle Zanzare . Nessuna informazione pubblica a Frosinone sulla pericolosità per la salute umana ed ambientale prevista dal trattamento antizanzara nei contesti urbanistici, laddove si intervenga in netto ritardo stagionale, avendo consentito agli insetti di raggiungere lo stato adulto. Ormai note e diffuse da anni le raccomandazioni sanitarie circa la necessità di agire nella fase larvale, da perseguire con netto anticipo nei mesi primaverili da marzo fino a maggio e con prodotti biologici. Si rammenta :

1) La pericolosità sulla biodiversità, sulla salute umana ed animale degli insetticidi che verranno ineludibilmente utilizzati e di cui la popolazione non conosce la composizione chimica ed i reali danni da spargimento ;

2) Che nel raccomandare di “tenere chiuse finestre e balconi; coprire con teli protettivi arnie, voliere, gabbie, contenitori di alimenti per animali” sia insita la minaccia alla salute umana da parte dei pesticidi usati , che si sommano verosimilmente ad altri inquinanti non certo assenti a Frosinone con effetti di accumulo negli organismi viventi, nella catena alimentare con possibilità di danno genetico e neuroendocrino ;

3) Che con il trattamento verso le zanzare adulte i danni potrebbero divenire più inaccettabili, considerato che le zanzare adulte uccise con le irrorazioni rappresentano una piccola parte rispetto le rimanenti, che continueranno a riprodursi .I nuovi nati risulteranno addirittura più resistenti ai trattamenti chimici con necessità di ricerca ed applicazione di veleni sempre più tossici

4) Che Il comune di Frosinone non ha investito sulla prevenzione attraverso i trattamenti primaverili antilarva di zanzara con i sistemi biologici, innocui, evitando la crescita e trasformazione in pericolose zanzare adulte , vettori di virus responsabili delle patologie oggi diffuse dagli organi di informazione, nonostante l’intervento ripetuto dei dott.ri Teresa Petricca e Giovambattista Martino. Gli stessi, consiglieri del Gruppo FutuRa e Medici Ambiente, già nella primavera dell’anno 2023, addirittura quando ancora consiglieri “ ORGANICI ALLA MAGGIORANZA”, hanno più volte esposto, con sentita preoccupazione, il problema al Vicesindaco ed Assessore all’Ambiente ma inutilmente, senza esito alcuno, come di evidenza. Purtroppo, oggi , si rende necessaria la disinfestazione delle zanzare adulte con prodotti chimici e non rassicura che sul volantino diffuso dall’amministrazione si legga che : “il trattamento consiste nella nebulazione di insetticida a basso impatto ambientale ed altamente efficace” . Siamo in linea con le evidenze scientifiche?

Comunicato stampa a firma di Dott. Giovambattista Martino e Dott.ssa Teresa Petricca