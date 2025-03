Frosinone – Dino Iannarilli (Lega): “Una serra sensoriale al parco Matusa”

Una serra sensoriale all’interno del parco Matusa, per permettere agli ipovedenti di immergersi all’interno di un orto botanico comunale, per percepire gli odori delle essenze arboree e floreali, e per esperienze botaniche di natura tattile. Lo stanziamento è di 150.000 di euro, inserito nella Legge finanziaria 2025 dall’onorevole Nicola Ottaviani, segretario della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, mentre la copertura entrerà nel nuovo bilancio comunale, attraverso l’emendamento presentato da parte del consigliere del Consigliere della Lega, Dino Iannarilli, che ha dichiarato: “Le persone affette da difficoltà visive potranno utilizzare al meglio le potenzialità del parco Matusa, attraverso nuove opportunità a contatto con la natura nella serra sensoriale, portando la nostra città al passo con le esperienze più avanzate del Paesi Scandinavi su questa materia. L’inserimento dello stanziamento è stato possibile grazie all’intervento dell’onorevole Ottaviani, sempre vicino alle nostre esigenze territoriali, che ha recepito ancora una volta l’importanza delle scelte per il miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini”.

Foto archivio