Frosinone, digitalizzazione didattica: firmato accordo Comune-Accademia

Firmato, questa mattina, un importante accordo tra Comune e Accademia di Belle Arti di Frosinone. Hanno siglato l’accordo il dirigente dell’ufficio Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Mobilità Giuseppe Viscogliosi e il Presidente dell’Accademia Paolo Tranquilli Leali, alla presenza del delegato del Comune per i rapporti con l’Accademia, Dino Iannarilli, del funzionario dell’ufficio patrimonio, Mauro Corsetti, e del membro del Consiglio di Amministrazione Rachele Quattrociocchi. Il documento sottoscritto prevede la realizzazione di una connessione in fibra ottica tra la sede dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale di Frosinone e l’Accademia delle Belle Arti, a seguito di una convenzione tra le parti per l’attivazione di una connessione su rete GARR (Gruppo per l’Armonizzazione delle Reti della Ricerca) nell’ambito delle attività di digitalizzazione dell’offerta didattica. Un’iniziativa che contribuirà a migliorare la qualità dei servizi digitali offerti.

“Il capoluogo consolida il suo impegno per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – La firma di questo accordo con l’Accademia di Belle Arti rappresenta una scelta strategica per rafforzare la collaborazione con il mondo accademico del nostro territorio, garantendo a studenti, docenti e tecnici l’accesso a risorse avanzate e a una rete stabile e ad alta velocità, elemento essenziale per la crescita della nostra comunità”.

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato per la realizzazione di questo progetto, in particolare il Sindaco Riccardo Mastrangeli, l’assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi, l’assessore all’innovazione tecnologica e smart city Laura Vicano, il consigliere delegato al patrimonio Claudio Caparrelli, i tecnici e dirigenti del settore e i rappresentanti dell’Accademia, per la loro dedizione e professionalità – ha dichiarato il consigliere Iannarilli – La firma odierna rappresenta una sinergia fondamentale tra il Comune di Frosinone, da sempre impegnato nel promuovere l’innovazione e l’accesso alla conoscenza, e l’Accademia di Belle Arti, ed è orientata a garantire una solida base tecnologica su cui fondare le sfide del futuro. Siamo convinti che, grazie a questa partnership, Frosinone diventerà sempre di più un centro di riferimento per l’arte e l’innovazione.

Grazie a questa soluzione, l’Accademia potrà accedere a risorse digitali avanzate, ottimizzare le proprie attività didattiche e favorire una maggiore interazione con altre istituzioni accademiche, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale”.

La connessione sarà realizzata attraverso l’utilizzo di un cavidotto, di proprietà del Comune di Frosinone, che fungerà da supporto per il passaggio dei cavi.