Frosinone – Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato 21enne

Proseguono senza interruzione i servizi preventivi programmati dal Comando Compagnia di Frosinone in tutta la sfera giurisdizionale di competenza, tesi sia a contrastare la commissione dei reati in genere, (con particolare riguardo ai reati/violazioni amministrative connesse alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti) che al fine di garantire sempre più maggiori standard di sicurezza ai cittadini. Difatti, nel corso della giornata di ieri, il personale della Sezione Operativa del N.O.R.M. traeva in arresto un 21enne del capoluogo (e già gravato da vicende penali specifiche) poiché resosi responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I militari operanti, dopo aver notato il giovane aggirarsi a piedi in una zona di questo capoluogo e già nota come luogo abituale di spaccio, decidevano di sottoporlo a perquisizione personale che consentiva, nelle sue fasi esecutive, di rinvenire sulla sua persona nr. 32 dosi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina, ( del peso complessivo di gr.10 ) nonché la somma di Euro 800, ritenuta il profitto dell’illecita attività di spaccio. Quanto rinvenuto veniva nel medesimo contesto operativo sottoposto a sequestro mentre, l’arrestato, ad espletate formalità di rito, veniva associato presso la Casa Circondariale di Frosinone, così come disposto dalla competente A.G.

