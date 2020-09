Frosinone -Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: arrestato 28enne

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio coordinati dalla Compagnia di Frosinone, finalizzati anche alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri del N.O.R. hanno tratto in arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente” un 28enne di Frosinone, già censito per reati specifici. L’uomo, controllato nella parte alta di questo centro, palesando un nervosismo ingiustificato atteso il semplice controllo effettuato, veniva sottoposto a perquisizione personale e successivamente estesa anche al proprio domicilio, che permetteva di rinvenire un barattolo contenente 13 dosi di “anfetamina”, 6 dosi di “hashish” ed 1 dose di “marijuana”, per complessivi grammi 30 circa, nonché un bilancino di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle sostanze stupefacenti, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Frosinone, in attesa del rito direttissimo.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati