Frosinone, derattizzazione del territorio comunale

Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato all’ambiente coordinato da Massimiliano Tagliaferri, ha predisposto per il giorno 24 giugno 2021, a partire dalle ore 08.00, una campagna di derattizzazione sul territorio comunale. Le zone interessate saranno le aree di pertinenza del Civico Cimitero e zone limitrofe – Centro storico e zone limitrofe (Via Moccia, Piazza Diamante, Via San Martino, Piazza Scappaticci, Via La Forma) – Piazza Madonna della Neve – Via Aldo Moro (ascensore, parcheggio, senso unico OVS,) – Esterno Villa Comunale (perimetro) – Via Marittima (Angolo entrata Via Grappelli, parcheggio Umberto I° fino al pargheggio Via Vado del Tufo, Questura) – Zona Scalo ( Via Don Minzoni) – Viale Mazzini (Via Sellari, parcheggio e giardino) – Giardini zona Stazione – Zone adiacenti le scuole.

Durante il trattamento la cittadinanza è pregata di non esporre all’esterno delle loro abitazioni sostanze alimentari, indumenti e di chiudere le finestre. Non esporre contenitori destinati a contenere cibi e bevande per animali.

Gli interventi sopra citati, in caso di pioggia, verranno rinviati ad una data successiva che verrà comunicata a cura di questa amministrazione.

