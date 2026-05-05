Frosinone – Denunciato un 47enne per rapina

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo, in collaborazione con il personale del NORM (Nucleo Operativo e Radiomobile) della Compagnia di Frosinone, hanno deferito in stato di libertà un 47enne frusinate, già noto alle Forze dell’Ordine, per l’ipotesi di reato di rapina (ex art. 628 del Codice Penale).

I fatti contestati risalgono alle ore 19:00 circa del 2 maggio scorso, quando sulla via Monte Lepini la vittima, a seguito di un’aggressione fisica in cui ha riportato percosse, è stata costretta a consegnare il proprio telefono cellulare a un uomo, dileguatosi subito dopo. A seguito della formale querela sporta dalla parte offesa nella giornata successiva, i Carabinieri hanno avviato le relative attività di accertamento. La tempestiva risoluzione della vicenda si è verificata quando il denunciante, trovandosi presso il Pronto Soccorso cittadino, ha riconosciuto inequivocabilmente il presunto autore della rapina subita due giorni prima. Allertata prontamente la Centrale, i militari dell’Arma sono giunti immediatamente nei pressi della struttura sanitaria procedendo al fermo ed alla compiuta identificazione del sospettato che, una volta condotto presso gli uffici della Stazione per le formalità di rito, ha consegnato spontaneamente il dispositivo mobile precedentemente sottratto. Il telefono cellulare è stato contestualmente sottoposto a sequestro penale da parte dei militari operanti per la successiva restituzione al legittimo proprietario.

È obbligo rilevare che l’indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente. Solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.