Frosinone, denunciato un 28enne per porto di armi e oggetti atti ad offendere

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha denunciato un 28enne residente a Frosinone per porto di armi o oggetti atti ad offende.Nel particolare, una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Frosinone, nel primo pomeriggio di ieri, nel corso dell’attività d’istituto finalizzato alla prevenzione dei reati ed al controllo del territorio, in zona “Casermone” ha eseguito un controllo nei confronti di un 28enne.Gli accertamenti sul soggetto evidenziavano numerosi pregiudizi di Polizia e l’atteggiamento assunto nelle fasi del controllo, inducevano gli operatori ad effettuare ulteriori controlli che davano riscontro positivo.Nella circostanza, il soggetto, deteneva all’interno del mezzo da lui condotto un manganello che a suo dire, serviva per difesa personale.Il ragazzo, sarà dunque denunciato alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone e dovrà rispondere del reato di porto di armi e oggetti atti ad offendere.

