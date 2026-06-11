Frosinone: denunciato 35enne per danneggiamento e aggressione al pronto soccorso

Personale della Polizia di Stato, a Frosinone, ha denunciato un 35enne, residente nel comune di Alatri di questa provincia.

In particolare, verso le 11.30 di ieri, una pattuglia del reparto volanti della Questura di Frosinone, è intervenuta presso il pronto soccorso dell’Ospedale Spaziani per la segnalazione di un soggetto in escandescenza.

Gli Agenti sul posto rintracciavano la persona segnalata che, alla vista degli operatori accertavano il danneggiamento di una porta ed una aggressione nei confronti di una guardia giurata.

Il soggetto, gravato da numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona, contro l’ordine pubblico e la pubblica amministrazione, veniva condotto presso la Questura e dopo le formalità di rito veniva denunciato in stato di libertà per il reato di danneggiamento aggravato.