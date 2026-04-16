Frosinone – Denunciati due cittadini stranieri per occupazione abusiva di edifici

I Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo hanno deferito in stato di libertà due cittadini stranieri (un 20enne originario del Gambia e un 40enne originario della Guinea), entrambi disoccupati e già noti alle Forze dell’Ordine, per l’ipotesi di reato di invasione di edifici.

I militari dell’Arma, nel corso dei mirati servizi di controllo del territorio, su segnalazione di alcuni cittadini, hanno effettuato un accesso all’interno di un immobile in stato di abbandono situato a Frosinone, in via Pierluigi da Palestrina. Giunti al primo piano dello stabile, gli operanti hanno sorpreso i due uomini mentre riposavano su dei materassi di fortuna, avendo di fatto occupato abusivamente la struttura.

A seguito dell’intervento dei Carabinieri, l’edificio è stato prontamente liberato dagli occupanti abusivi e riconsegnato al legittimo proprietario, il quale provvederà alle necessarie opere di messa in sicurezza dell’immobile per scongiurare future e analoghe intrusioni.

È obbligo rilevare che gli indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, gli stessi saranno, eventualmente, riconosciuti colpevoli, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.