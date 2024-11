Frosinone, denunciate dalla Polizia di Stato otto persone per rissa aggravata in concorso

Personale della Polizia di Stato di Frosinone interveniva in piazza Sandro Pertini del capoluogo, un’area centrale della città con i capolinea degli autobus, in seguito a segnalazione di una violenta rissa tra extracomunitari, alcuni dei quali minorenni.

Giunti sul posto, i corrissanti riuscivano a dileguarsi mentre gli agenti, componenti delle due volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura intervenute, riuscivano a fermare tre persone extracomunitarie che presentavano evidenti segni di percosse e ferite da arma da taglio che venivano accompagnate presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Frosinone, dove, per mera casualità, incontravano altri giovani di origine maghrebina, tutti minorenni, giunti autonomamente in Ospedale che presentavano segni evidenti di percosse e lesioni verosimilmente riconducibili allo stesso evento.

Difatti, in breve, si accendeva tra gli stessi una nuova violenta discussione, sedata nuovamente dagli agenti del Reparto Volanti, che per tali fatti procedeva a denunciare in stato di libertà otto persone per rissa aggravata in concorso; una delle quali, rintracciata successivamente e trovata in possesso di un frammento di vetro, utilizzato nelle sopradette circostanze come arma impropria, anche di porto abusivo di strumenti atti ad offendere.

È obbligo rilevare che gli indagati, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e le loro posizioni saranno definitivamente vagliate giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, gli stessi saranno, eventualmente, riconosciuti colpevoli, in maniera definitiva, del reato ascritto loro. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

COMUNICATO STAMPA

