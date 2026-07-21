Frosinone – Denunciate dalla Polizia di Stato due persone per ricettazione

Gli operatori della Polizia di Stato, impegnati nell’ordinario controllo del territorio, hanno denunciato due persone nei cui confronti è emerso un grave quadro indiziario relativo al reato di ricettazione.

Nello specifico ad operare sono stati gli agenti delle Volanti che notavano nell’abitacolo del veicolo, a bordo del quale erano i due soggetti, un ingente quantitativo di prodotti ortofrutticoli, che da accertamenti effettuati nell’immediatezza, risultavano essere provento di furto in danno di un esercizio commerciale di Alatri.

I due, avendo disponibilità della merce, avevano cercato di disfarsene, proponendo l’acquisto a persone che avevano incontrato strada facendo.

Alla luce di quanto emerso, per i due, con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, scattava la denuncia.