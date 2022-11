Frosinone, decoro e pulizia in tutta la città

Proseguono gli interventi su tutto il territorio comunale per valorizzare decoro e ornato urbano, su indirizzo del Sindaco, Riccardo Mastrangeli, coordinati dall’assessorato all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia.

“Sicurezza, decoro, cura dei beni comuni e del nostro patrimonio verde, sono gli elementi necessari per rendere la nostra Città sempre più bella e più pulita – ha dichiarato il Sindaco, Riccardo Mastrangeli – Seguendo queste indicazioni, l’ufficio comunale ambiente, con il coordinamento del vicesindaco Scaccia, e l’impresa privata che ha in gestione la cura e la manutenzione del verde, stanno lavorando in stretta sinergia e con ottimi risultati”.

“Nei giorni scorsi – ha dichiarato il vicesindaco Scaccia – gli interventi si sono susseguiti su tutta la zona bassa della città. L’impresa che ha in gestione la cura e la gestione dei parchi e giardini, con la supervisione dell’ufficio comunale preposto, ha infatti provveduto alla pulizia, al taglio erba e alla sistemazione della scuola di via Arno, passando poi per la sistemazione dei fiori della villa comunale e alle operazioni di pulizia e taglio in via del Casone. Operazioni di pulizia, taglio dell’erba e rifilatura anche nell’area verde di via de Gasperi e nella zona di via Veccia, nei pressi degli uffici della Regione Lazio.

Un ringraziamento – ha concluso Scaccia – va rivolto anche all’assessore Danilo Magliocchetti e al consigliere delegato Anselmo Pizzutelli, che forniscono segnalazioni agli uffici comunali per quanto riguarda gli interventi da effettuare rispettivamente nel centro storico e nella zona dello Scalo”.

COMUNICATO STAMPA