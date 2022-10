Frosinone, decoro e pulizia in tutta la città. Gli interventi a Selva Piana e Cavoni

Proseguono gli interventi su tutto il territorio comunale per valorizzare decoro e ornato urbano, su indirizzo del Sindaco, Riccardo Mastrangeli, coordinati dall’assessorato all’ambiente di Antonio Scaccia.

“La manutenzione e la cura dei beni comuni e del patrimonio verde della Città costituiscono due aspetti su cui l’amministrazione vuole tenere sempre alta l’attenzione. L’obiettivo, infatti, è di continuare a lavorare affinché la nostra Città sia sempre più bella, efficiente, pulita – ha dichiarato il Sindaco, Riccardo Mastrangeli – Le attività condotte in questi giorni dall’assessorato all’ambiente, coordinato dal vicesindaco Antonio Scaccia, vanno proprio nella direzione della tutela e della valorizzazione del bene comune, garantendo sicurezza e decoro”.

“Nei giorni scorsi, con il prezioso supporto tecnico del dirigente arch. Marlen Frezza e del funzionario, l’agronomo Giuseppe Sarracino, è stato pianificato e aggiornato il programma di interventi su tutto il territorio comunale – ha dichiarato l’assessore Scaccia – Nei giorni scorsi, le squadre di addetti hanno provveduto alla pulizia, al taglio dell’erba e alla rifilatura delle siepi nelle aree verdi del quartiere Cavoni. Il personale dell’impresa che ha in gestione la cura e la gestione dei parchi e giardini comunali ha provveduto all’intera sistemazione degli ambienti e delle aiuole. Le operazioni di manutenzione e decoro hanno poi coinvolto la zona di Selva Piana, in sinergia con le segnalazioni del consigliere delegato allo Scalo Anselmo Pizzutelli. Anche qui, i parchi e giardini saranno oggetto di interventi volti a valorizzare il verde, per implementarne la fruizione da parte dei cittadini. L’assessorato all’ambiente – ha concluso Scaccia – prosegue, in questi giorni, anche nelle attività di prevenzione dei rischi naturali, con il piano di rimozione delle foglie per impedire che ostruiscano il corretto deflusso delle acque. Sono convinto che la prevenzione rappresenti lo strumento più efficace e funzionale per evitare disagi e per garantire sempre alti standard di sicurezza”.

COMUNICATO STAMPA