Frosinone, decoro e pulizia anche nelle aree private

Decoro e pulizia in tutta la città, anche nelle aree private. Tenendo conto di questi obiettivi, da settimane, la polizia locale di Frosinone, con il coordinamento dell’assessore Maria Rosaria Rotondi, sta effettuando sopralluoghi su tutto il tessuto urbano ed extraurbano del Comune per programmare le operazioni di rimozione della vegetazione incolta e la successiva pulizia ed igiene delle aree coinvolte, al fine di implementare la sicurezza e la visibilità per pedoni e automobilisti.

A seguito delle attività condotte dal personale del comandante Donato Mauro e del vicecomandante Giancarlo Tofani, sono stati effettuati, nei giorni scorsi, interventi di pulizia e igiene in aree private, in collaborazione con i proprietari dei fondi, che insistono su Madonna della Neve, via del Rifugio, via delle Centurie, via Marittima e via Paleario.

“L’amministrazione – ha dichiarato il Sindaco, Riccardo Mastrangeli – ritiene prioritario l’investimento nella cura e nella manutenzione della città. Nel realizzare questa azione programmatica, è necessario distinguere le operazioni condotte su aree pubbliche da quelle private. Attraverso la sinergia tra l’ufficio ambiente, coordinato dall’assessore e vicesindaco Antonio Scaccia, e la Polizia locale, dell’assessore Maria Rosaria Rotondi, gli interventi quotidiani volti alla valorizzazione del decoro, della sicurezza e dell’ornato urbano permettono alla nostra Città di essere sempre più bella e più accogliente”.

“Grazie all’impegno della Polizia locale, unito alla sensibilità e al tempestivo riscontro da parte dei proprietari di alcuni fondi privati, diverse zone della città, sia nella parte alta che in quella bassa della città, sono state pulite e bonificate – ha dichiarato l’assessore Rotondi – Come sottolineato dal Sindaco, nel caso di interventi realizzati in aree pubbliche, è il Comune a farsi carico direttamente di tutte le operazioni di eliminazione di arbusti e pulizia. Nel caso di aree private in cui, da sopralluogo dei vigili urbani, sia riscontrata la presenza di vegetazione incolta che possa mettere a rischio l’incolumità di pedoni o automobilisti, la legge prevede che siano gli stessi proprietari a dover provvedere alla pulizia e al ripristino del decoro degli spazi, come avvenuto nei giorni scorsi nelle zone menzionate. Gli agenti della polizia locale effettueranno, anche nei prossimi giorni, i sopralluoghi per individuare le zone in cui è necessario l’intervento. Qualora i proprietari, a seguito dell’avviso fatto pervenire loro dal Comune, non dovessero provvedere ad eliminare eventuali fattori di pericolo, andranno incontro a sanzione. In questi casi, è il Comune ad occuparsi della messa in sicurezza dell’area, con aggravio delle spese a carico dei proprietari inadempienti. Gli interventi effettuati per ripristinare pulizia, decoro, sicurezza ed igiene, sia in aree pubbliche e private – ha concluso l’assessore Rotondi – sono fondamentali perché costituiscono anche un efficace strumento di prevenzione dei rischi naturali legati ad eventi atmosferici che possono presentare forte intensità, specie nei mesi autunnali e invernali”.

