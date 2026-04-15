Frosinone – Decapitazione Statua via Madonna delle Rose, dichiarazione del Sindaco Mastrangeli

“Quanto accaduto in via Madonna delle Rose, con la decapitazione della statua della Madonna di Lourdes, si inserisce in una sequenza di episodi che non possiamo ignorare – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli –Solo pochi giorni fa, infatti, la nostra comunità era stata colpita dal danneggiamento della statua di Padre Pio nella chiesa abbaziale di San Benedetto. Due gesti ravvicinati che destano profonda preoccupazione e che impongono una riflessione.

Non siamo di fronte ‘solo’ a vili atti vandalici, ma a comportamenti che colpiscono simboli profondamente radicati nella vita della città, mettendo in discussione il rispetto dei luoghi e dei valori condivisi. Frosinone è e deve restare una comunità fondata sulla convivenza civile, sul rispetto e sul senso di appartenenza.

Confidiamo nel lavoro sempre attento e determinato delle forze dell’ordine affinché venga fatta piena luce su entrambi gli episodi e siano individuati i responsabili. Sono certo che la comunità reagirà con fermezza, riaffermando con chiarezza i principi che ci uniscono”.