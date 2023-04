Frosinone – De Angelis: “Profondamente addolorato per la morte di Curzio Stirpe”

Sono profondamente addolorato per la morte di Curzio Stirpe, a capo dell’impresa di

costruzioni che porta il nome del padre Benito e presidente della sezione

“Progettazione Materiali e Impianti” di Unindustria.

Un uomo concreto, risoluto, che negli anni ha dato tanto al territorio della provincia

di Frosinone e non solo, proseguendo con solerzia il lavoro iniziato dal cavalier

Benito.

Insieme a suo fratello Maurizio, vicepresidente di Confindustria, ha rappresentato al

meglio una classe imprenditoriale che con capacità, spirito di iniziativa e profonda

intelligenza ha segnato in positivo le sorti di un intero territorio, offrendo lavoro a

migliaia di persone e arricchendo negli anni lo stesso, con una visione globale

dell’impresa ma sempre rimanendo saldamente incollato alle sue origini, dunque alla

provincia di Frosinone.

Mancherà a tutti il suo acume e il suo spirito pragmatico. A me mancherà un amico.

Un caro amico che stimavo moltissimo e con cui mi sono spesso confrontato su tanti

argomenti. Dal ruolo dell’industria nell’economia ciociara e del nostro Paese e fino al

calcio, con le molte soddisfazioni che il Frosinone della famiglia Stirpe ha dato in

questi anni e sta dando alla città capoluogo e all’intera provincia.

A suo fratello Maurizio, alla sorella Patrizia, alla moglie Lucia e alle figlie

Alessandra, Annalisa e Benedetta, le mie condoglianze personali, del consiglio di

amministrazione e dei dipendenti del Consorzio Industriale del Lazio.

Così il presidente del Consorzio Industriale del Lazio, Francesco De Angelis.

COMUNICATO STAMPA