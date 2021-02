Frosinone – De Angelis: “Il Giorno del Ricordo nasce per non dimenticare”

Il Giorno del Ricordo nasce per non dimenticare una tragedia per troppi anni lasciata nel dimenticatoio.

Oltre trecentomila persone furono costrette a lasciare la propria casa e in migliaia persero la vita nelle foibe.

Ogni guerra, ogni violenza, ogni sopraffazione è ingiusta. Ieri e oggi.

Ricordare vuol dire evitare che tutto questo accada di nuovo e che ogni persona possa godere di inviolabili diritti in ogni parte del mondo.

Ricordare vuol dire sentirsi ancora di più cittadini di un’Europa unita e che ha la sua forza nei principi di solidarietà, libertà, uguaglianza, democrazia e dignità umana.

Nota pubblicata da Francesco De Angelis sulla sua pagina Facebook