Frosinone, De Angelis: “Domenica al voto per il cambiamento con Marzi sindaco”

“Domenica si vota per cambiare, Frosinone deve voltare pagina. C’è bisogno di un governo cittadino capace di cogliere le straordinarie opportunità dall’Europa, in sintonia con gli enti regionali e nazionali. Non perdiamo questa grande occasione: spendere bene i fondi del PNNR è necessario per trasformare Frosinone in una città moderna, funzionale, con servizi che rispondano alle necessità delle persone”.

Così in una nota Francesco De Angelis, leader del Partito democratico di Frosinone.

“Sul voto di domenica – spiega – c’è un dato di fatto: quando c’è il ballottaggio, Memmo vince sempre. E approfitto, dunque, per rivolgere un appello a tutte le forze riformiste, democratiche e progressiste: grande rispetto per la scelta coraggiosa e coerente del Partito socialista e un plauso a Iacovissi per il risultato ottenuto, ma ora il voto dei nostri elettori ci deve unire. Il nostro obiettivo è l’unità di tutto il centrosinistra. Sono fiducioso e convinto che domenica vincerà Memmo Marzi”.

