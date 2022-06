Frosinone, De Angelis: “Becera strumentalizzazione politica totalmente infondata”

“Siamo in presenza di una evidente strumentalizzazione di infimo profilo politico. Avremo il tempo per far valutare questa volgare iniziativa, totalmente infondata, a chi di dovere ed in tutte le sedi più opportune”.

Così in una nota il leader del Partito democratico di Frosinone, Francesco De Angelis, in merito alla falsa notizia di un contatto ai seggi tra autorevoli figure del Pd e rappresentanti di lista del candidato della destra a Frosinone.

COMUNICATO STAMPA

