Frosinone – DASPO per un tifoso del Napoli

Il provvedimento è stato disposto dal Questore dopo che l’uomo si era reso protagonista di comportamenti vietati dalla normativa vigente, nel corso dell’incontro di calcio Frosinone – Napoli.

In occasione dell’incontro di calcio “Frosinone – Napoli”, valevole per la prima giornata del campionato di serie A, disputatosi presso lo stadio comunale Benito Stirpe di Frosinone, lo scorso 19 agosto, il Questore, dr. Domenico Condello, ha adottato il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, per tre anni, nei confronti di un 34enne tifoso della compagine partenopea.

L’uomo, durante il primo tempo della citata partita, dopo aver scavalcato la ringhiera perimetrale di protezione dello stadio, accedeva all’interno dell’area “Main Stand”, ove riusciva a guadagnare l’indebito ingresso alla Tribuna Centrale.

Tale condotta posta in essere veniva prontamente neutralizzata dal tempestivo intervento del personale operante in servizio di ordine pubblico della Polizia di Stato.

Il provvedimento è un chiaro segnale che il rispetto delle regole è basilare in ogni contesto, compreso l’ ambito sportivo: il fair play dovrebbe contraddistinguere ogni comportamento, affinché una partita di calcio venga vissuta all’insegna dello spettacolo e del divertimento, anche in considerazione che lo stadio è luogo frequentato da famiglie con bambini.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO