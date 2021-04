Frosinone, danneggia una panchina all’ingresso del Pronto Soccorso: denunciato

Un uomo originario del Senegal, invece, è stato denunciato per aver danneggiato una panchina all’ingresso del Pronto Soccorso di Frosinone. Da accertamenti effettuati, l’uomo è risultato avere numerosi precedenti, oltre a due decreti di espulsione con relativi ordini di abbandonare il territorio italiano e per questo è rimasto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione in attesa del rimpatrio.

