Frosinone, Daniele Maura (FdI): “Acea inadempiente, ritardi e mancata consegna bollette”

Guerra aperta da parte del presidente del consiglio Provinciale di Frosinone Daniele Maura , contro l’ACEA per i ritardi o, peggio ancora, per la mancata consegna delle bollette idriche agli utenti. «Da diverso tempo le bollette arrivano già scadute e persino con il pagamento della mora, negli ultimi tempi sembra addirittura che non vengono recapitate per niente, salvo poi però recapitare gli avvisi di mora o peggio ancora il distaccamento dell’utenza. Le lamentele dei cittadini, che temono sanzioni pecuniarie e lo slaccio dalla rete idrica, sono numerose e bene ha fatto il Sindaco di Ripi Sementilli a far rilevare tale grave mancanza.

Sembra che la società di gestione del servizio idrico integrato ACEA abbia revocato l’incarico di recapito delle bollette a Poste italiane affidandolo in appalto a una società privata. La scelta, se così fosse si sta dimostrando per nulla azzeccata, spero che in maniera celere si risolvi tale disservizio ed intanto chiedo che vengano sospesi sul tutto il territorio provinciale i distacchi per morosità e gli interessi di mora, dovuti spesso per tutta evidenza al mancato recapito delle bollette, evitando così un’interruzione di pubblico servizio che potrebbe comportare la messa in mora di Acea Ato5 s.p.a. per grave inadempienza contrattuale”.

