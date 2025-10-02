Frosinone, dal 4 ottobre alla Villa “Donna Mito Natura”

Dal 4 al 31 ottobre 2025 la Villa comunale di Frosinone ospiterà la mostra “Donna Mito Natura” dell’artista Germana Brizio, a cura di Martina Bocconi e patrocinata dal Comune di Frosinone mediante l’assessorato alla cultura e turismo guidato da Simona Geralico.

L’inaugurazione si terrà sabato 4 ottobre alle ore 18, in occasione della 21ª Giornata del Contemporaneo. L’apertura sarà accompagnata dall’intervento musicale del violoncellista Donato Cedrone, a cura di Katia Sacchetti.

La mostra è un omaggio alla donna nella mitologia e al suo rapporto con la natura: un viaggio simbolico e sensoriale attraverso le molteplici rappresentazioni del femminile, tracciando un dialogo tra archetipi antichi, forze naturali e identità contemporanee. Scultura, pittura, installazione e materia si intrecciano per dare forma a una riflessione poetica e potente sulla donna come origine, madre, guerriera, dea e pensatrice, in un flusso continuo tra passato e presente.

“La città di Frosinone è orgogliosa di ospitare un evento di così alto valore culturale e simbolico – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – La mostra di Germana Brizio arricchisce il percorso di valorizzazione artistica della città, ponendo al centro la donna come fonte di vita, mito e trasformazione. La Villa comunale diventa così luogo privilegiato di incontro tra comunità, arte e riflessione”.

“Il linguaggio artistico di Germana Brizio, con la sua forza evocativa, ci invita a riflettere sul ruolo e sull’identità della donna nella storia e nell’immaginario collettivo – ha dichiarato l’assessore Simona Geralico – Questa iniziativa conferma l’impegno dell’amministrazione nel promuovere l’arte contemporanea e nel sostenere eventi capaci di dialogare con il pubblico a più livelli”. La mostra sarà aperta tutti i giorni, fino al 31 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30.