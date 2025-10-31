Frosinone, dal 3 novembre la distribuzione dei nuovi kit per la differenziata.

342-8061437

frosinone@superecosrl.com

Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della campagna relativa al servizio di igiene urbana del Comune di Frosinone.Erano presenti, con il Sindaco Riccardo Mastrangeli e il Vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio Scaccia, i consiglieri comunali Sergio Verrelli e Corrado Renzi, l’architetto Giuseppe Viscogliosi, l’ingegnere Lillo Rocca e il dottor Giuseppe Sarracino dell’Ufficio Ambiente e l’ingegnere Carlo Ciummo della società Super Eco.A partire dal 3 novembre inizierà la distribuzione dei nuovi kit per la raccolta differenziata porta a porta, destinati a famiglie, condomini e attività commerciali.“Con questi nuovi kit – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – inauguriamo un nuovo modo di concepire la gestione dei rifiuti: più ordinato, più pulito e più sostenibile.I kit sono stati completamente rinnovati: si tratta di kit intelligenti, dotati di chip identificativi anche sui mastelli, per riconoscere l’utenza e avviare il percorso verso la tariffa puntuale, obiettivo che perseguiamo da tempo per premiare chi produce meno rifiuti. Questa è una vera e propria rivoluzione culturale, che richiede partecipazione e consapevolezza da parte di tutti i cittadini.Il nuovo servizio prevede non solo la distribuzione dei kit, ma anche una campagna informativa capillare e un nuovo calendario per le utenze domestiche e non domestiche”. Tra le novità, l’ampliamento degli orari del Centro comunale di raccolta di via della Dogana, aperto lunedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 17; martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 14 e la prima domenica di ogni mese dalle 9 alle 14 (chiuso nei giorni festivi). Numero verde: 800 – 984284; WhatsApp:. Sito web: differenziatafrosinone.com “Verranno potenziati lo spazzamento, il lavaggio delle piazze e le attività di controllo contro l’abbandono dei rifiuti, insieme all’introduzione di nuovi automezzi ecocompatibili. Aumentare la raccolta differenziata e ridurre la tassa sui rifiuti – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – significa unire ambiente, giustizia sociale e qualità della vita. È un obiettivo che possiamo raggiungere solo insieme, ciascuno facendo la propria parte. La raccolta differenziata è un atto d’amore per la nostra città”.

“Si tratta di una rivoluzione positiva per la città – ha sottolineato il Vicesindaco Scaccia – che coinvolgerà attivamente i cittadini. Sono proprio i cittadini a ricoprire un ruolo fondamentale per il successo di ogni iniziativa.

Con la collaborazione tra gli uffici comunali, l’azienda e i cittadini, raggiungeremo l’obiettivo di implementare la qualità del servizio e il decoro cittadino, incrementando le percentuali di raccolta differenziata.

Priorità assoluta sarà la lotta all’abbandono dei rifiuti, con il supporto della Polizia Locale impegnata nei controlli sul territorio.

L’amministrazione comunale – ha concluso – è alleata dei cittadini per raggiungere insieme risultati concreti e duraturi”.