Frosinone, dal 19 terminano le Terrazze. Si riparte con “A passeggio per 2 km”

Dopo la grande partecipazione di pubblico ottenuta nel corso di questa seconda edizione, addirittura superiore alla precedente, Le Terrazze del Belvedere, dopo tre mesi dalla partenza, si concluderanno il 20 settembre. La giunta Ottaviani ha infatti approvato la delibera di modifica del progetto, tenendo conto dell’inizio della stagione autunnale e della ripresa delle attività scolastiche. Anche gli assegnatari delle aree, nella riunione svoltasi presso l’assessorato al centro storico, hanno convenuto con l’amministrazione circa la data di chiusura.

L’iniziativa delle Terrazze del Belvedere – realizzata dall’amministrazione Ottaviani per favorire il commercio e la ripartenza economica – è partita giovedì 17 giugno e ha coinvolto Piazza Vittorio Veneto, passando per Corso della Repubblica, via Maccari fino a largo Turriziani. La risposta entusiastica da parte degli operatori commerciali che hanno partecipato al bando – disposto mediante gli assessorati al centro storico e al commercio, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Antonio Scaccia – ha superato il grande successo ottenuto, lo scorso anno, dalla manifestazione, sia in ambito cittadino che in ambito provinciale, consolidando il ruolo di Frosinone Alta quale polo attrattore della città per i giovani e per i frequentatori dì ogni età.

Le aree allestite, assimilabili a dehors temporanei, dotate di arredo floreale, gazebo, ombrelloni, sono state collocate all’interno di un vasto settore pedonale, con la chiusura, quindi, al traffico locale dal giovedì sera alla domenica sera, per permettere a giovani e meno giovani di passeggiare, ammirare opere d’arte (di Rocco Lancia e dell’associazione culturale Centro InterArte pubblica e popolare di Lino Palmesi e Alberto Spaziani) ed esibizioni musicali a ridosso della nuova zona dedicata ai dehors, consentendo, da un lato, ulteriori occasioni di socializzazione nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e, dall’altro, di promuovere le attività commerciali di bar, pub e ristorazione.

Nell’ambito delle “Terrazze” è inserita anche la terza edizione di “Bimbi in Centro”, dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, organizzata dal Comune di Frosinone in collaborazione con la Pro Loco. L’evento proseguirà venerdì 10 e sabato 11 settembre, per concludersi domenica 12 settembre, con intrattenimento, gioco e divertimento per i piccini dalle ore 19.30 in largo Turriziani.

Da domenica 19 settembre, inoltre, e per tutto il resto dell’anno, le isole pedonali domenicali nella parte alta e in quella bassa della città si svolgeranno nuovamente secondo il normale orario. “A passeggio per due km”, iniziativa ideata già lo scorso anno dall’amministrazione Ottaviani, prevede, infatti, l’istituzione, ogni domenica, di isole pedonali nel centro storico (da piazza Vittorio Veneto a largo Turriziani compreso) e su via Aldo Moro (dall’intersezione con via Veccia fino a piazzale De Matthaeis), in calendario tutte le domeniche dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.

Anche grazie all’introduzione delle isole pedonali, nel corso degli ultimi anni, è stato attenuato l’impatto del PM10 e delle altre polveri sottili sulle zone interessate dal passeggio e, contestualmente, sono state sperimentate dai cittadini nuove forme di socializzazione, durante il fine settimana, nei viali del centro urbano, liberati dalla presenza delle autovetture.

COMUNICATO STAMPA