Frosinone, dal 16 settembre partono le iscrizioni al servizio di refezione scolastica

Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato alla pubblica istruzione di Mario Grieco, comunica che dal 16 settembre saranno aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica, gestito da Authentica. Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito istituzionale, all’indirizzo comune.frosinone.it.

L’ufficio del gestore del servizio, in via Armando Fabi, situato al piano terra della sede degli uffici comunali, sarà aperto per la ricezione dei moduli dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e, nei giorni di martedì e giovedì, anche dalle ore 14 alle ore 17. L’orario pomeridiano resterà attivo fino al 9 ottobre 2025.

I genitori in regola con i pagamenti potranno presentare l’iscrizione anche tramite posta elettronica, inviando la documentazione al seguente indirizzo: scuole.frosinone@gruppoauthentica.it. Per ulteriori informazioni, i cittadini potranno contattare il centro cottura negli orari di apertura al pubblico anche telefonicamente al numero 0775 1770812, oppure il Direttore dell’Impianto, Domenico Palumbo, al numero 338 6010319.

Sono a disposizione degli utenti anche i servizi digitali, come il portale online http://frosinonesc.ristonova.it/, accessibile tramite user e password personali, che consente di verificare lo stato delle iscrizioni, il credito disponibile e gli accessi in mensa dell’alunno, e l’app AppFood, scaricabile da Google Play e App Store, che permette di restare aggiornati sui menu serviti e di consultare i consigli delle dietiste.

