Frosinone – Dal 15 giugno torna il consueto orario dal lunedi al sabato per altri sei uffici postali provinciali

Prosegue il processo di ripristino delle consuete giornate di apertura e degli orari negli uffici postali della provincia di Frosinone attuato da Poste Italiane.A partire da lunedì 15 giugno, infatti, tornano operative su sei giorni, dal lunedì al sabato, le sedi di Atina, Fumone, Giuliano di Roma, Patrica, Sant’Andrea del Garigliano e Vallerotonda, il cui orario di apertura al pubblico era stato temporaneamente rimodulato.Inoltre, sempre da lunedì 15 giugno la sede di Fiuggi Fonte ripristinerà il consueto orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35).Attualmente, a Fosinone e provincia, sono aperti, con diverse modalità, 129 uffici postali su un totale di 130 presenti nel territorio.L’Azienda ricorda che sono a disposizione della clientela, sul territorio della provincia, 79 ATM Postamat, disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, che consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.Poste Italiane coglie l’occasione per ribadire l’invito ai cittadini ad entrare negli uffici postali avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.Ulteriori informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie degli uffici postali sono reperibili sul sito internet www.poste.it.

COMUNICATO STAMPA – foto archivio

Correlati