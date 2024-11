Frosinone, da lunedì impianti termici accesi nelle scuole comunali

Su indirizzo del sindaco, Riccardo Mastrangeli, e con il coordinamento dell’assessore a lavori pubblici, manutenzione ed edilizia scolastica, Angelo Retrosi, l’amministrazione comunale ha pianificato, già da alcuni giorni, le operazioni di accensione degli impianti di riscaldamento all’interno dei plessi.

“L’amministrazione comunale, con la supervisione dell’assessore Retrosi, delegato a manutenzione ed edilizia scolastica – ha dichiarato il sindaco Mastrangeli – si è attivata per tempo per garantire il benessere e il comfort dei nostri studenti e del personale scolastico. È importante sottolineare che l’amministrazione comunale ha investito risorse ingenti per dotare la totalità delle scuole di competenza comunale di impianti a metano, nel rispetto di tutti i parametri della compatibilità ambientale e della transizione ecologica, dando così un ulteriore contributo alla salvaguardia e alla tutela dell’ecosistema e della salute di tutti. Le scuole sono i luoghi in cui i nostri ragazzi trascorrono la maggior parte del proprio tempo: è doveroso, quindi, che trovino l’ambiente più adeguato per poter apprendere e socializzare, accompagnati, nel loro percorso di crescita, dalla grande professionalità del personale docente e non docente”.

“Da lunedì 11 novembre – ha dichiarato l’assessore Retrosi – gli impianti saranno accesi, in tutti gli istituti di competenza comunale, per due ore al giorno, anche in ragione del contenimento dei consumi e delle relative emissioni. Al variare delle condizioni climatiche, puntualmente monitorate dagli uffici comunali, l’orario di accensione dei sistemi di riscaldamento sarà esteso”.