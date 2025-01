Frosinone, crollo palo Fosse Ardeatine. Diffida dell’assessore Retrosi

Crollo palo della luce in via Fosse Ardeatine: l’assessore a lavori pubblici e manutenzione, Angelo Retrosi, ha immediatamente diffidato tramite Pec i responsabili della società all’immediato ripristino dello stato dei luoghi, dando inoltre mandato agli uffici comunali di fare tutte le contestazioni del caso. “Ho inoltre fatto richiesta alla società – ha spiegato l’assessore Retrosi – di una relazione dettagliata sullo stato di tutti i pali e delle lampade installati in città, oltre che del monitoraggio della gradazione della luminosità successivamente alle ore 22, avendo notato una flessione nella intensità”.

